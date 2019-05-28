Ролики с культовыми советскими фильмами покажут в автобусах и трамваях Москвы

Мини-сюжеты об истории создания культовых советских фильмов начали показывать в 144 автобусах и более чем в 250 трамваях «Витязь-Москва» в столице. О этом 28 мая сообщается на сайте мэрии города.

Пассажиры общественного транспорта Москвы узнают о съемках фильмов «Я шагаю по Москве», «Служебный роман», «Броненосец «Потемкин», «Подкидыш», «Иван Васильевич меняет профессию» «Берегись автомобиля». Длительность познавательных сюжетов составляет около минуты, посмотреть их можно на экранах в салонах, пишет «Москва 24».

Ролики были подготовлены в рамках цикла «Москва кинематографическая» просветительского проекта «Привет, Москва!», уточняет REGNUM. Целью проекта является рассказать интересные факты о городе и помочь горожанам взглянуть на него по-новому. Всего авторы проекта подготовили для пассажиров 50 роликов, пишет «Федеральное агентство новостей». Проект стартовал в метро осенью 2018 года.

22 мая сообщалось, что по Москве-реке начали курсировать трамваи с цветочными названиями.