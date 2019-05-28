Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн

В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.

По словам сына Бернштейна, правозащитник скончался в понедельник, 27 мая, в одной из больниц Нью-Йорка. Других подробностей пока не сообщается.

Роберт Бернштейн родился в Нью-Йорке в 1923 году. С 1966 по 1990 год возглавлял крупное издательство Random House, которое публиковало работы советских диссидентов, в том числе Андрея Сахарова. После этого он активно занялся правозащитной деятельностью.

С 1978 года Бернштейн основал сразу несколько правозащитных групп, все они с 1988 года были объединены в организацию Human Rights Watch. Бернштейн ушел в отставку с поста ее главы в 1998 году. Организация занимается мониторингом, расследованием и документированием нарушений прав человека более чем в 70 странах мира.