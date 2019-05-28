Прямой эфир

Пассажир самолета умер после поглощения 1,5 кг кокаина

0
Фото: Global Look Press/Zhou Lei
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японский наркокурьер скончался во время перелета из Мехико в Токио после того, как попытался перевезти в желудке 246 пакетов с кокаином. Об этом в понедельник, 27 мая, пишет The Independent.

По данным издания инцидент произошел еще в прошлую пятницу.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру мексиканского штата Сонора, 42-летний авиапассажир почувствовал себя плохо через некоторое время после вылета, у него начались судороги. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке самолета в городе Эрмосильо. Прибывшая к самолету бригада врачей констатировала смерть гражданина Японии.

Экспертиза установила, что причиной смерти послужила передозировка наркотиков, из-за чего у погибшего начался отек мозга, сообщает телеканал «360». Специалисты извлекли из его желудка 246 упаковок с кокаином общей массой в 1,5 кг. Известно, что японец прибыл в Мехико из колумбийской Боготы.

30 апреля сообщалось, что гражданина Канады Фань Вэя приговорили в Китае к смертной казни за производство и контрабанду наркотиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У наркоторговца в Подмосковье изъяли 2 кг пороха
Увидевший полицию житель Санкт-Петербурга выбросил в окно 2 кг наркотика

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017