Пассажир самолета умер после поглощения 1,5 кг кокаина

Японский наркокурьер скончался во время перелета из Мехико в Токио после того, как попытался перевезти в желудке 246 пакетов с кокаином. Об этом в понедельник, 27 мая, пишет The Independent.

По данным издания инцидент произошел еще в прошлую пятницу.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру мексиканского штата Сонора, 42-летний авиапассажир почувствовал себя плохо через некоторое время после вылета, у него начались судороги. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке самолета в городе Эрмосильо. Прибывшая к самолету бригада врачей констатировала смерть гражданина Японии.

Экспертиза установила, что причиной смерти послужила передозировка наркотиков, из-за чего у погибшего начался отек мозга, сообщает телеканал «360». Специалисты извлекли из его желудка 246 упаковок с кокаином общей массой в 1,5 кг. Известно, что японец прибыл в Мехико из колумбийской Боготы.

30 апреля сообщалось, что гражданина Канады Фань Вэя приговорили в Китае к смертной казни за производство и контрабанду наркотиков.