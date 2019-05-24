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Умерла историк Наталия Басовская

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Фото: ТАСС/Анатолий Струнин
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Профессор РГГУ историк Наталия Басовская умерла на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщил 24 мая ректор вуза Александр Безбородов.

«Наталия Ивановна скончалась сегодня ночью, после болезни. В сентябре прошлого года состояние ее здоровья стало ухудшаться очень заметно», — сказал Безбородов. Прощание, по предварительным данным, состоится 27 мая

По словам ректора РГГУ, Басовская была выдающимся ученым и блестящим педагогом. «Речь идет о человеке, который в 1972–1973 годах обучал меня всеобщей истории, студента первого курса, принимал у меня зачет, экзамен. Потом мы вместе шли всю жизнь», — добавил ректор РГГУ.

Он отметил, что у Басовской была отличная школа. Десятки учеников пошли по ее стопам, и многие также добились выдающихся достижений. Безбородов назвал Басовскую гордостью РГГУ и фигурой исторического плана.

Она родилась 21 мая 1941 года в Москве. В 1963 году с отличием окончила исторический факультет МГУ по специальности «зарубежная история». В университете Басовская стала сначала кандидатом, а затем и доктором исторических наук. Она является автором более 150 научных работ.

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