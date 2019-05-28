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Шойгу проинспектировал российскую военную базу в Таджикистане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал 201-ю российскую военную базу, дислоцирующуюся в Таджикистане. Министр заслушал отчет командования о темпах оснащения подразделения новыми видами боевой техники и о совершенствовании военной и социально-бытовой инфраструктуры соединения.

Шойгу также возложил цветы к мемориалу на Аллее Славы, посетил воскресную школу для детей военных и проверил, как работают военные госпитали на базе.

Визит главы ведомства на российскую военную базу прошел после того, как Шойгу встретился с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, и после переговоров с главой минобороны республики Ширали Мирзо, уточняет телеканал «Звезда».

201-я военная база, дислоцированная в Таджикистане, является крупнейшим военным объектом России за ее пределами. Она расположена в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в 2012 году соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Ранее, 27 мая, в Национальном центре управления обороной России прошла презентация коллекции одежды в стиле милитари. Это совместный проект сети магазинов «Армия России» Минобороны и бренда Black Star рэпера Тимати.

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