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Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В Национальном центре управления обороной России в понедельник, 27 мая, прошла презентация коллекции одежды в стиле милитари. Это совместный проект сети магазинов «Армия России» Министерства обороны и бренда Black Star известного рэпера Тимати.

По данным телеканала «Звезда», работа над весенне-летней коллекцией велась около полугода. В нее входят различные варианты одежды для мужчин, женщин и детей. В том числе это укороченные толстовки с логотипом «Армия России», брюки свободного кроя с утяжкой на щиколотках, худи и комбинезоны. Также в коллекции были представлены платья, шорты и футболки в военных цветах. По словам Тимати, такая одежда высокотехнологична и сделана из очень хорошего дорогого водостойкого материала.

На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.

«Мне рассказали, что любит министр обороны. На основе его предпочтений, на основе фотографий в интернете мы сделали куртку, которая бы понравилась именно ему. Нам дали точные размеры, и мы создали эксклюзивный экземпляр», — цитирует музыканта «Федеральное агентство новостей».

Журналисты отмечают, что всю представленную одежду вскоре можно будет приобрести в российских военторгах и магазинах Black Star.

25 апреля Минобороны России опровергло сообщения о введении новой формы одежды в Воздушно-десантных войсках (ВДВ). Как сообщили в военном ведомстве, подобных нововведений нет даже в проектах.

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