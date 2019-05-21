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Песков рассказал о поздравлении Путина Шойгу

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин, вероятно, уже поздравил главу Минобороны Сергея Шойгу с днем рождения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, будет ли президент поздравлять министра, Песков заявил, что не знает точно, но убежден, что поздравление уже состоялось.

На вопрос, поедет ли Путин отдыхать вместе с Шойгу в Тыву, кремлевский спикер ответил, что пока таких планов нет. Однако глава государства любит эти места и каждый год там бывает, как правило, вместе с министром обороны. Иногда это происходит спонтанно при появлении небольшого перерыва в работе.

«Если это произойдет, мы вам сообщим», — сказал Песков.

В конце марта Путин отдыхал в Тыве. По словам главы республики Шойбана Кара-оола, российский лидер готовил шашлык по собственному секретному рецепту и отказался рассказывать, как он маринует мясо.

Шойгу родился 21 мая 1955 года в Чадане (Тыва).

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