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Ботсад Петербурга продлит работу ради «Царицы ночи»

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Фото: commons.wikimedia.org/Richard C. Hoyer
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В ботаническом саду в Санкт-Петербурге во вторник, 28 мая, ожидают цветение редкого кактуса — «Царица ночи». Ради этого работу сада продлят до 22 часов.

В кассах будут продавать билеты на экскурсии, приуроченные к этому событию. Первая экскурсия стартует в 19:30. Она будет проходить по оранжереям по укороченному маршруту, рассказали телеканалу «78» в пресс-службе ботсада.

Научное название «Царицы ночи» — селеницереус крупноцветковый. Это вид из семейства кактусовых. Крупные цветы раскрываются всего на одну ночь. «Царицу ночи» можно встретить в Мексике, Вест-Индии и на юго-востоке США.

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