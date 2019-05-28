Ботсад Петербурга продлит работу ради «Царицы ночи»

В ботаническом саду в Санкт-Петербурге во вторник, 28 мая, ожидают цветение редкого кактуса — «Царица ночи». Ради этого работу сада продлят до 22 часов.

В кассах будут продавать билеты на экскурсии, приуроченные к этому событию. Первая экскурсия стартует в 19:30. Она будет проходить по оранжереям по укороченному маршруту, рассказали телеканалу «78» в пресс-службе ботсада.

Научное название «Царицы ночи» — селеницереус крупноцветковый. Это вид из семейства кактусовых. Крупные цветы раскрываются всего на одну ночь. «Царицу ночи» можно встретить в Мексике, Вест-Индии и на юго-востоке США.