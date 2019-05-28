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В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации. Об этом 28 мая сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ГИБДД Александра Быкова.

По словам полицейского чиновника, многие автомобилисты воспринимают такие штрафы как плату за проезд, при этом ежегодно число нарушений ПДД, зарегистрированных камерами, увеличивается на 10%.

«Если бы водитель узнал, что на третий-четвертый раз у него будет повышенная сумма штрафа за повторное нарушение, то восприятие было бы другое», — уточнил Александр Быков.

23 апреля сообщалось, что глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов выступил с предложением отменить скидки при досрочной оплате штрафов для тех, кто постоянно нарушает правила дорожного движения.

По словам руководителя дептранса, введение вышеуказанных мер в отношении автомобилистов, систематически нарушающих ПДД, было бы целесообразным. Он также добавил, что скидки на штрафы за повторяющиеся правонарушения являются странной льготой.

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