Прямой эфир

В бой идут «старики»: истребители вооружат ракетами для дуэлей

Превосходство российских самолетов в воздухе обеспечат модернизированные Р-27
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ракетам класса «воздух-воздух» Р-27 дадут вторую жизнь. Этот боеприпас разрабатывался для уничтожения пилотируемых самолетов в маневренном бою и на сегодняшний день значительно устарел. Поэтому недавно ракета была доработана с применением современных технологий, став универсальным высокоточным оружием средней дальности. Теперь Р-27 способна поражать сложные цели, в том числе крылатые ракеты, беспилотники и самолеты пятого поколения. Ее применение обеспечит российским истребителям превосходство в дуэльных боях, уверены эксперты.

Первая серийная партия обновленных ракет поступит на вооружение Воздушно-космических сил до конца нынешнего года, рассказали «Известиям» несколько источников в Минобороны. Первые образцы модернизированных ракет были испытаны во время операции в Сирии на истребителях Су-30СМ и Су-35. Основными современными самолетами-носителями Р-27 станут именно эти крылатые машины. Их также можно будет использовать на Су-27, Су-33, Су-34 и МиГ-29, отметили собеседники в военном ведомстве.

Когда-то Р-27 значительно опередила свое время, заявил «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко. Именно поэтому ракета по-прежнему остается на вооружении.

— В ней заложен хороший потенциал, у ракеты удачная конструкция, боезаряд срабатывает надежно. Головку самонаведения можно доработать с учетом современных технологий, что значительно улучшит точность. А после увеличения энергоемкости пуска ракета станет дальнобойнее, — считает Валерий Горбенко.

Ракета получит обновленную систему управления и наведения. Современная электроника значительно облегчает прицеливание, что позволяет летчику больше внимания уделять пилотированию самолета. Наведение производится в автоматическом режиме по радиоизлучению. Предусмотрен и полуавтоматический режим — в таком случае летчик будет маркировать цель.

Кроме того, для ракеты разработан новый топливный заряд, что даст боеприпасу повышенный энергетический потенциал. Модернизированная Р-27 сможет сбивать крылатые ракеты и самолеты пятого поколения.

Модернизацию пройдут и ракеты серий Р-27П и Р-27Р — они предназначены для поражения воздушных целей в любое время дня и ночи в сложных метеоусловиях. Их можно применять и во время воздушного боя, когда самолет противника маневрирует и ставит активные помехи радарам, прикрывая тем самым свои действия. Р-27Р — ракета средней дальности с системой управления инерциального типа. В систему наведения входит полуактивный радиолокационный блок, активирующийся на финише полета.

Головка самонаведения Р-27П1 включает в себя комбинацию активной радиолокации и систему инерционной коррекции. Эти узлы активируются поочередно в зависимости от фазы полета. Целеуказания ракета получает от радиолокаторов самолета-носителя или наземных РЛС. Система управления работает по принципу «пустил-забыл» с обеспечением информационной скрытности атаки.

Длина ракет превышает 4700 мм, стартовый вес — до 350 кг, они оснащены твердотопливным двигателем и фугасной боевой частью с 39 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность пуска — 110 км.

— ВКС получат большое количество обновленных ракет класса «воздух-воздух» за короткое время, — рассказал «Известиям» военный эксперт Антон Лавров. — Р-27 — это основные ракеты российской авиации, в свое время их было произведено большое количество. Современные технологии позволяют усовершенствовать эту ракету и сделать ее эффективным средством поражения.

Благодаря своим конструктивным особенностям Р-27 существенно превосходит по характеристикам американскую управляемую ракету AIM-7 Sparrow и сопоставима по летным показателям с новейшими образцами реактивного боеприпаса AIM-120C.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017