В бой идут «старики»: истребители вооружат ракетами для дуэлей

Ракетам класса «воздух-воздух» Р-27 дадут вторую жизнь. Этот боеприпас разрабатывался для уничтожения пилотируемых самолетов в маневренном бою и на сегодняшний день значительно устарел. Поэтому недавно ракета была доработана с применением современных технологий, став универсальным высокоточным оружием средней дальности. Теперь Р-27 способна поражать сложные цели, в том числе крылатые ракеты, беспилотники и самолеты пятого поколения. Ее применение обеспечит российским истребителям превосходство в дуэльных боях, уверены эксперты.

Первая серийная партия обновленных ракет поступит на вооружение Воздушно-космических сил до конца нынешнего года, рассказали «Известиям» несколько источников в Минобороны. Первые образцы модернизированных ракет были испытаны во время операции в Сирии на истребителях Су-30СМ и Су-35. Основными современными самолетами-носителями Р-27 станут именно эти крылатые машины. Их также можно будет использовать на Су-27, Су-33, Су-34 и МиГ-29, отметили собеседники в военном ведомстве.

Когда-то Р-27 значительно опередила свое время, заявил «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко. Именно поэтому ракета по-прежнему остается на вооружении.

— В ней заложен хороший потенциал, у ракеты удачная конструкция, боезаряд срабатывает надежно. Головку самонаведения можно доработать с учетом современных технологий, что значительно улучшит точность. А после увеличения энергоемкости пуска ракета станет дальнобойнее, — считает Валерий Горбенко.

Ракета получит обновленную систему управления и наведения. Современная электроника значительно облегчает прицеливание, что позволяет летчику больше внимания уделять пилотированию самолета. Наведение производится в автоматическом режиме по радиоизлучению. Предусмотрен и полуавтоматический режим — в таком случае летчик будет маркировать цель.

Кроме того, для ракеты разработан новый топливный заряд, что даст боеприпасу повышенный энергетический потенциал. Модернизированная Р-27 сможет сбивать крылатые ракеты и самолеты пятого поколения.

Модернизацию пройдут и ракеты серий Р-27П и Р-27Р — они предназначены для поражения воздушных целей в любое время дня и ночи в сложных метеоусловиях. Их можно применять и во время воздушного боя, когда самолет противника маневрирует и ставит активные помехи радарам, прикрывая тем самым свои действия. Р-27Р — ракета средней дальности с системой управления инерциального типа. В систему наведения входит полуактивный радиолокационный блок, активирующийся на финише полета.

Головка самонаведения Р-27П1 включает в себя комбинацию активной радиолокации и систему инерционной коррекции. Эти узлы активируются поочередно в зависимости от фазы полета. Целеуказания ракета получает от радиолокаторов самолета-носителя или наземных РЛС. Система управления работает по принципу «пустил-забыл» с обеспечением информационной скрытности атаки.

Длина ракет превышает 4700 мм, стартовый вес — до 350 кг, они оснащены твердотопливным двигателем и фугасной боевой частью с 39 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность пуска — 110 км.

— ВКС получат большое количество обновленных ракет класса «воздух-воздух» за короткое время, — рассказал «Известиям» военный эксперт Антон Лавров. — Р-27 — это основные ракеты российской авиации, в свое время их было произведено большое количество. Современные технологии позволяют усовершенствовать эту ракету и сделать ее эффективным средством поражения.

Благодаря своим конструктивным особенностям Р-27 существенно превосходит по характеристикам американскую управляемую ракету AIM-7 Sparrow и сопоставима по летным показателям с новейшими образцами реактивного боеприпаса AIM-120C.