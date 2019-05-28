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Морской субботник состоится во Владивостоке

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В устьях двух рек Владивостока состоится ежегодный морской субботник. Мероприятие направлено на улучшение экологического состояния бухты Золотой Рог.

Уборку проводит Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора при поддержке администрации Владивостока. Две группы волонтеров очистят побережье Золотого Рога в районе устья реки Объяснения и побережье Амурского залива возле устья Второй Речки. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Организаторы поясняют, что субботник проводится в наиболее загрязненных местах, куда реки выносят в море мусор. Принять участие в уборке могут все желающие, в том числе владельцы маломерных судов, катеров и яхт.

В 2018 году мусор, собранный в ходе морского субботника, вывозили на четырех «КамАЗах».

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