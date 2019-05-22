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Экологический субботник организовали в Твери

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В Заволжском районе Твери 26 мая пройдет экологическая уборка. Добровольцы не просто очистят территории от мусора, но и сделают это с максимальной пользой для окружающей среды.

Работы организуют вдоль заброшенной железной дороги параллельно улице Веселова. Там долгое время скапливался мусор: пластиковые бутылки, пакеты, старая одежда и даже строительные отходы.

Активные горожане уберут территорию от улицы Луначарского до Комарова, пишут «Тверские ведомости». Планируется разделять отходы, складируя отдельно пластик и алюминий.

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