Экологический субботник организовали в Твери

В Заволжском районе Твери 26 мая пройдет экологическая уборка. Добровольцы не просто очистят территории от мусора, но и сделают это с максимальной пользой для окружающей среды.

Работы организуют вдоль заброшенной железной дороги параллельно улице Веселова. Там долгое время скапливался мусор: пластиковые бутылки, пакеты, старая одежда и даже строительные отходы.

Активные горожане уберут территорию от улицы Луначарского до Комарова, пишут «Тверские ведомости». Планируется разделять отходы, складируя отдельно пластик и алюминий.