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В Ялте начнет работать туристическая полиция

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В Ялте создадут отдел туристической полиции для обеспечения безопасности отдыхающих. Об этом 28 мая сообщил замглавы правительства Крыма Игорь Михайличенко на заседании совета министров республики.

Ялтинское отделение туристической полиции создадут из числа 27 сотрудников патрульно-постовой службы, пишет сайт aif.ru. По словам Михайличенко, сотрудники будут владеть иностранными языками и смогут обеспечить комфортное и безопасное пребывание иностранных туристов на полуострове.

Чиновник добавил, что с 1 июня по 30 августа в распоряжение МВД Крыма командируют дополнительно 180 полицейских из других регионов России для обеспечения безопасности курортного сезона, пишет сайт kp.ru. Их главной задачей будет участие в комплексе мероприятий по охране общественного порядка.

Туристическая полиция работает в Москве с 2014 года. Ее сотрудники обеспечивают общественный порядок в пешеходных зонах, пользующихся наибольшей популярностью у иностранных гостей. В 2018 году подразделения туристической полиции были созданы в городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу.

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