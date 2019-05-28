Торжественное открытие памятника пограничникам состоялось в Пскове

В Пскове состоялась торжественная церемония открытия памятника пограничникам «Стражам границы». Мероприятие приурочено к празднованию Дня пограничника в России.

Как сообщает Псковская Лента Новостей, честь перерезать символическую ленточку была предоставлена генерал-майору, начальнику Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Андрею Парамонову и руководителю аппарата администрации Псковской области Сергею Дмитриеву.

Памятник установлен в сквере на проспекте Энтузиастов. Мероприятие собрало более 1 тыс. военнослужащих и жителей Пскова.

Как отметил Андрей Парамонов, монумент был установлен на народные средства, как благодарность от жителей Псковской области и всей России за охрану спокойной жизни населения.

Служащих и ветеранов пограничных войск также поздравили главный федеральный инспектор по региону Андрей Калинин, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.