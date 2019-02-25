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Около памятника 6-й роте под Псковом хотят построить храм

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В деревне Черёхе под Псковом хотят возвести храм около памятника 6-й роте («Купол»), 20-летие подвига которой будет отмечаться в 2020 году. Памятные мероприятия в честь этого поручил провести президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает «Псковская лента новостей», вопрос строительства храма обсудили на прошедшем заседании оргкомитета по вопросам подготовки мероприятий, посвященных подвигу десантников. В нем приняли участие глава региона, глава Пскова, руководители профильных ведомств и другие.

В числе прочих вопросов собравшиеся обсудили планы по строительству храма рядом с «Куполом». Было предложено создать благотворительный фонд по сбору средств на его строительство. Также Минобороны планирует создать культурно-досуговый центр на территории одной из частей дивизии.

29 февраля 2000 года в Аргунском ущелье Чечни 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ вступила в бой с головорезами Хаттаба, Басаева и Идриса. Это столкновение известно как бой у высоты 776. Соотношение сторон — один к двадцати семи, 90 десантников против 2,5 тыс. террористов. В результате 84 бойца погибли, исполняя свой воинский долг. Самому старшему из них было 37 лет, младшему — 18.

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