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Появилось видео c задержанным участником банды Басаева

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Фото: СК РФ
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Следственный комитет России в среду, 12 декабря, опубликовал видеозапись с задержанным членом банды Шамиля Басаева Шамилем Казбулатовым, подозреваемым в нападении на псковских десантников в 2000 году.

На кадрах видно, как двое силовиков выводят задержанного в наручниках из фургона и сопровождают его в здание.

Также на видео мужчина называет свое имя и рассказывает, что в 1999 году он проходил подготовку в лагере боевиков. Казбулатов также сообщил, что после участия в боевых действиях он сдался властям и был осужден на 12 лет лишения свободы.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сейчас мужчине вменяется вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Представитель СК добавила, что следователи проверяют причастность Казбулатова к совершению других преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом.

Ранее 12 декабря сообщалось, что мужчину задержали сотрудники ФСБ.

1 марта 2000 года псковские десантники под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступили в бой на высоте 776 под Аргуном в Чечне со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков. В результате столкновений героически погибли 84 военнослужащих. Десантникам удалось уничтожить до 500 боевиков. Шамиль Басаев был одним из руководителей незаконных вооруженных формирований.

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