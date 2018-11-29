Два члена банды Басаева арестованы за нападение на псковских десантников

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих участников банды Шамиля Басаева, которые участвовали в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом 29 ноября сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Были задержаны двое ранее неизвестных членов банды Басаева — Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев, которым в связи с особой тяжестью совершенных преступлений по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует ее ТАСС.

Участников бандформирования подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ («Вооруженный мятеж», «Участие в банде» и «Посягательство на жизнь военнослужащих»).

1 марта 2000 года псковские десантники под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступили в бой на высоте 776 под Аргуном в Чечне со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков. В результате столкновений героически погибли 84 военнослужащих. Десантникам удалось уничтожить до 500 боевиков. Шамиль Басаев был одним из руководителей незаконных вооруженных формирований.

20 ноября сотрудники ФСБ задержали в Москве еще одного члена банды Басаева — Хазваха Черхигова. В 1995 году он принимал участие в нападении и захвате заложников в городе Буденновске в Ставропольском крае.