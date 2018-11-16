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Памятник «Стражам границы» установят в Пскове

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В Пскове будет установлен памятник «Стражам границы». Он появится в сквере на проспекте Энтузиастов. Сейчас там начались работы по возведению фундамента.

Как напоминает Псковское агентство информации, инициатива возведения памятника пограничникам принадлежит ветеранам погранвойск. Выбор места обусловлен близостью к погрануправлению и таможенно-правовому лицею. Проект монумента одобрили в администрации Пскова.

Автор памятника — житель города, сын пограничника Андрей Мартынов. Архитектор — Петр Аникин. В основе композиции — башня Псковского кремля. Вокруг нее будет шесть бронзовых фигур — пограничников разных времен, от дружинника князя Довмонта до пограничника наших дней. На возведение монумента необходимо 10 млн рублей.

1 ноября 2017 года прошла церемония открытия закладного камня. Памятник планируют открыть ко Дню пограничника 28 мая.

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