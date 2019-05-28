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Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Бывший капитан ЦСКА Сергей Игнашевич решил покинуть тренерский штаб молодежной команды. Об этом сообщается во вторник, 28 мая, на официальном сайте футбольного клуба.

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«Мы благодарим Сергея Игнашевича за годы, отданные красно-синим цветам, и желаем успеха в тренерской карьере», — говорится в тексте.

Сам Игнашевич объявил об уходе должности наставника молодежной команды армейцев еще 17 мая. Как пишет «Газета.ру», он получил необходимые методические знания и планирует начать самостоятельную работу.

Игнашевич играл в составе ЦСКА с 2004 по 2018 год. Футболист принял участие в 541 матче, забил в ворота противников 46 мячей и был признан самым результативным защитником в России, напоминает телеканал «Звезда». О завершении карьеры игрок объявил после домашнего чемпионата мира 2018 года, когда он помог сборной России дойти до 1/4 финала.

Игнашевич в сезоне-2018/19 входил в тренерский штаб молодежного состава, главным тренером которого является Андрей Аксенов.

В ноябре 2018 года Российский футбольный союз (РФС) заявил, что намерен устроить достойные проводы игрокам, завершившим карьеру в сборной после чемпионата мира 2018 года, и провести для игроков прощальный матч. Речь идет о полузащитниках Юрии Жиркове («Зенит») и Александре Самедове («Спартак»), защитнике Сергее Игнашевиче (ЦСКА, ныне тренер) и вратаре Игоре Акинфееве (ЦСКА). Футболисты могут принять участие в одной из товарищеских игр в 2019 году.

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