Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА

Бывший капитан ЦСКА Сергей Игнашевич решил покинуть тренерский штаб молодежной команды. Об этом сообщается во вторник, 28 мая, на официальном сайте футбольного клуба.

«Мы благодарим Сергея Игнашевича за годы, отданные красно-синим цветам, и желаем успеха в тренерской карьере», — говорится в тексте.

Сам Игнашевич объявил об уходе должности наставника молодежной команды армейцев еще 17 мая. Как пишет «Газета.ру», он получил необходимые методические знания и планирует начать самостоятельную работу.

Игнашевич играл в составе ЦСКА с 2004 по 2018 год. Футболист принял участие в 541 матче, забил в ворота противников 46 мячей и был признан самым результативным защитником в России, напоминает телеканал «Звезда». О завершении карьеры игрок объявил после домашнего чемпионата мира 2018 года, когда он помог сборной России дойти до 1/4 финала.

Игнашевич в сезоне-2018/19 входил в тренерский штаб молодежного состава, главным тренером которого является Андрей Аксенов.

В ноябре 2018 года Российский футбольный союз (РФС) заявил, что намерен устроить достойные проводы игрокам, завершившим карьеру в сборной после чемпионата мира 2018 года, и провести для игроков прощальный матч. Речь идет о полузащитниках Юрии Жиркове («Зенит») и Александре Самедове («Спартак»), защитнике Сергее Игнашевиче (ЦСКА, ныне тренер) и вратаре Игоре Акинфееве (ЦСКА). Футболисты могут принять участие в одной из товарищеских игр в 2019 году.