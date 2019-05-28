Неймара лишили статуса капитана сборной Бразилии по футболу

Нападающего ПСЖ Неймара лишили капитанской повязки сборной Бразилии по футболу. Об этом 27 мая сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола.

О лишении капитанского статуса футболисту сообщил главный тренер национальной команды Бразилии Тите. По его словам, Неймар не будет капитаном сборной страны на ближайших товарищеских матчах, а также на Кубке Америки, пишет RT.

Новым капитаном сборной Бразилии по футболу стал Дани Алвес как футболист с наибольшим количеством матчей за сборную (138).

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в группе А с национальными командами Боливии, Венесуэлы и Перу. Как пишет «Спорт-Экспресс», Неймар прибыл в расположение национальной команды перед Кубком Америки на личном вертолете Airbus H-145 стоимостью €13 млн. В ангаре Неймара также есть самолет. Его стоимость составляет €12,2 млн, уточняет «Газета.ру».

В конце апреля сообщалось, что Неймар может лишиться места в сборной Бразилии из-за драки с фанатом после поражения от «Ренна» в финале Кубка Франции.