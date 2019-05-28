По коням: Мариинский театр поставил оперу-вестерн Джакомо Пуччини

Фестиваль «Звезды белых ночей» представил оперную премьеру: впервые на сцене Мариинского театра прозвучало произведение Джакомо Пуччини «Девушка с Запада». В далеком 1910 году сочинение произвело фурор в Нью-Йорке и осталось в истории как первая мировая премьера Метрополитен-оперы. В нашей стране к сюжету о золотоискателях и грабителях обращались считанные разы. Предвоенная постановка в ленинградском Малом оперном театре запомнилась всадниками на сцене, причем на коне появлялась и главная героиня. Режиссер современной версии Арно Бернар тоже сделал ставку на лошадей.

Постановщик из Франции уже удивлял публику Мариинского театра своими находками. Два года назад «Сицилийскую вечерню» Верди он превратил из исторической драмы в хронику нью-йоркских криминальных разборок. Видимо, американские реалии ему интересны — новой истории, перпендикулярной либретто, в этот раз он сочинять не стал. Возложив на себя обязанности режиссера, художника-постановщика, художника по костюмам и художника по свету, Бернар решил не отступать от фабулы, которая в свое время прельстила Пуччини.

Фото: пресс-служба Мариинского театра

По сюжету на золотом прииске прекрасная и невинная Минни держит салун и если не разливает виски, то читает клиентам отрывки из Библии. Шериф Джек Рэнс добивается ее благосклонности и попутно ведет охоту на разбойника и грабителя Рамиреса. Тот появляется в салуне под именем Дика Джонсона, и поскольку когда-то они с Минни виделись, девушка готова поручиться за случайного гостя. А потом и вовсе приглашает его к себе, помогает спрятаться от представителя закона и дарит свой первый поцелуй. Однако шериф не дремлет, разбойника ранят и находят по кровавому следу, и тогда Минни предлагает шерифу сыграть на него в карты…

Для захватывающего действа выстроена огромная декорация. Пространство сцены занимает павильон, стены которого прорезаны высокими окнами с мелкой расстекловкой и опоясаны балконом с металлическим перилами, куда можно подняться по винтовым лестницам. Внизу барная стойка и столы, сверху нависает стрела механизма для подъема алкоголя из подвала. К финалу оконные проемы лишатся стекол, и снаружи будет бушевать снежная буря.

Снег и раньше угадывался на еловых лапах, но некоторые зрители принимали его за туман. «Какой снег? Действие-то в Калифорнии!» Но здесь Бернар абсолютно прав, снег есть в либретто и на хребтах Сьерра-Невады, граничащих с Калифорнийской долиной. Так или иначе, наблюдать за погодными явлениями интереснее, чем за броуновским движением персонажей, которые непрерывно пьют, играют в карты, ломают стулья и обмениваются ударами. Огромное пространство, хотя и заполнено, выглядит пустым. Зал оживает, когда в проеме, рассекающем павильон по оси, появляются лошади, которые двигаются разными аллюрами. «Известия» выяснили, сколько животных задействовано. «По штату четыре, но, видимо, одно в резерве», — был ответ работника театра.

Фото: пресс-служба Мариинского театра

Бернар прав касательно снега и лошадей, но не прав, когда центральную сцену свидания барменши и разбойника решает в стилистике несвежего анекдота. Домик Минни — выгородка внутри павильона — оснащен медвежьей шкурой (привет московскому «Онегину», не иначе), вполне буржуазным шкафом и цинковым корытом с пеной. Беременная (вероятно, тройней) служанка-индианка сначала моет в корыте девушку из миманса (залу предъявляют обнаженную спину), потом стирает там же кое-какие вещички, наконец в ту же воду погружается влюбленный грабитель в исподнем. Приближение шерифа заставляет его спешно вылезти из корыта и спрятаться в шкафу…

Исполнители главных партий Мария Баянкина (Минни), Ахмед Агади (Рамирес) и Кирилл Жаровин (шериф) пели старательно, но не смогли приподнять своих персонажей выше планки, поставленной Арно Бернаром. Красочное оркестровое полотно, щедро поданное маэстро Гергиевым, не заслоняло отдающие комиксом режиссерские штучки. На «энтертейнмент» потратились изрядно, не хватило только вкуса и стиля.