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Абхазский парламент перенес выборы президента с июля на август

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Парламент Абхазии перенес выборы президента республики на 25 августа. Ранее они были запланированы на 21 июля.

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Депутат Лаша Ашуба рассказал журналистам, что за перенос проголосовали 25 человек из 30 присутствовавших на заседании, передает «РИА Новости».

С инициативой о переносе даты выступил глава республики Рауль Хаджимба. По его словам, это нужно «исключительно в целях стабилизации общественно-политической ситуации в стране».

Ранее оппозиция требовала перенести выборы на осень из-за госпитализации своего кандидата Аслана Бжании. Оппозиционеры заявляют, что Бжанию отравили, по этим заявлениям проводится проверка прокуратуры. При этом спикер парламента Валерий Кварчия заявил, что врачебное заключение исключает факт отравления.

Предыдущее решение о дате голосования было принято в начале апреля.

Срок полномочий Хаджимбы истекает осенью текущего года. По конституции Абхазии дата выборов назначается не позднее чем за четыре месяца до истечения срока полномочий действующего лидера. Само голосование проводится не раньше чем за три и не позднее чем за два месяца до того же события.

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