Российских школьников начнут обучать ЗОЖ

К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ). Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

«Мы очень торопимся и хотим, чтобы это было внедрено в будущем году», — цитирует министра ТАСС.

По ее словам, новые программы будут предназначены для детей четырех возрастных групп. Так, детей в возрасте от трех до шести лет будут обучать личной гигиене. В более взрослом возрасте школьников будут учить, как регулировать состояние своего здоровья, а учеников старших классов начнут знакомить с навыками оказания первой медицинской помощи, пишет «Газета.ру».

В мае прошлого года сообщалось, что российских школьников научат организовывать семейный досуг и вести бюджет в рамках курса «Семьеведение», посвященного изучению основ семейных традиций.