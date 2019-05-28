Трое рабочих погибли при обвале в метро в Китае

Три человека погибли, еще двое пропали без вести в результате обрушения в метро города Циндао на востоке Китая. Об этом во вторник, 28 мая сообщает издание thePaper.

Инцидент произошел ночью на четвертой ветке метрополитена, где проводились строительные работы. Во время ЧП в тоннеле находились пятеро рабочих.

На данный момент спасатели нашли тела трех погибших, еще двое считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

27 мая сообщалось, что два человека погибли и 15 пострадали в результате частичного обрушения крыши в цеху одного из литейных заводов города Чанчжоу в восточной китайской провинции Цзянсу.