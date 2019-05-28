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В России изменились правила обязательного медстрахования

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.

Теперь по новым правилам в стране усилят профилактическое направление в работе поликлиник. Так в ближайшие два года будет проведена диспансеризация и осмотры всех граждан России, после чего для каждого определят группу здоровья.

При наличии хронических заболеваний людей будут помещать под постоянное диспансерное наблюдение. Такие пациенты будут обследоваться несколько раз в год. При этом о планирующемся визите к врачу будут напоминать либо медсотрудники, либо страховые компании.

Изменения коснутся и страховых. Теперь их обяжут обрабатывать все жалобы пациентов и назначать проверку медицинских услуг, которые вызвали у граждан сомнения.

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