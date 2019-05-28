В Иркутске выпал майский снег

В Иркутске в ночь на 28 мая выпал снег и местами наблюдалась метель. Об этом сообщается на сервисе Gismeteo.

Отмечается, что внезапное погодное явление было недолгим, и уже к 9 часам утра снегопад закончился почти во всех районах.

В ближайшие дни в Иркутске ожидается потепление до 27 градусов.

24 мая из-за сильного снегопада в Салехарде приостановил работу местный аэропорт. В городе и его окрестностях шел мокрый дождь, местами переходящий в снег. Прогнозировалось усиление ветра с порывами до 19–24 м/с.