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В Иркутске выпал майский снег

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance
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В Иркутске в ночь на 28 мая выпал снег и местами наблюдалась метель. Об этом сообщается на сервисе Gismeteo.

Отмечается, что внезапное погодное явление было недолгим, и уже к 9 часам утра снегопад закончился почти во всех районах.

В ближайшие дни в Иркутске ожидается потепление до 27 градусов.

24 мая из-за сильного снегопада в Салехарде приостановил работу местный аэропорт. В городе и его окрестностях шел мокрый дождь, местами переходящий в снег. Прогнозировалось усиление ветра с порывами до 19–24 м/с.

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