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Аэропорт Салехарда на Ямале приостановил работу из-за снегопада

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Из-за сильного снегопада в Салехарде приостановил работу местный аэропорт. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Временно прекратил прием-выпуск судов аэропорт Салехарда. По причине низкой видимости на пути следования до 400 м задерживаются вылеты вертолетов, а также рейсы Салехард – Тюмень и Салехард – Москва до 14:00», — говорится в сообщении.

В городе и его окрестностях идет мокрый дождь, местами переходящий в снег. Прогнозируется усиление ветра с порывами до 19–24 м/с.

В пресс-службе мэрии Салехарда ТАСС сообщили, что последствия стихии устраняют около 50 единиц спецтехники и 25 дорожных работников.

Ранее, 26 апреля, сообщалось, что две ледовые переправы закроют на Ямале. Решение о прекращении движения было принято с наступлением теплой погоды.

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