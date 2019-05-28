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Скворцова назвала йододефицит проблемой всех регионов России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Йододефицит является проблемой всех без исключения регионов Российской Федерации, сообщила «Известиям» министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Фактически все 85 регионов нашей страны имеют тот или иной уровень йододефицита. Потребление йода в России составляет в среднем не более 80 микрограммов в сутки, что в три–четыре раза меньше нормы — 150–250 микрограммов», — констатировала глава ведомства.

По словам Скворцовой, для исправления ситуации будет развиваться законодательство с целью организации здорового питания, устранения дефицита важных для человека микронутриентов.

«Мы подготовили законопроект по йодированию пищевой соли, в том числе используемой в хлебобулочных изделиях. Эта простая мера позволит сразу для всего населения страны осуществить профилактику заболеваний щитовидной железы, замедлить развитие сосудистых заболеваний, а при беременности у женщин — обеспечить физиологическое ее течение с хорошим вынашиванием ребенка», — сообщила министр.

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