Скворцова назвала йододефицит проблемой всех регионов России

Йододефицит является проблемой всех без исключения регионов Российской Федерации, сообщила «Известиям» министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Фактически все 85 регионов нашей страны имеют тот или иной уровень йододефицита. Потребление йода в России составляет в среднем не более 80 микрограммов в сутки, что в три–четыре раза меньше нормы — 150–250 микрограммов», — констатировала глава ведомства.

По словам Скворцовой, для исправления ситуации будет развиваться законодательство с целью организации здорового питания, устранения дефицита важных для человека микронутриентов.

«Мы подготовили законопроект по йодированию пищевой соли, в том числе используемой в хлебобулочных изделиях. Эта простая мера позволит сразу для всего населения страны осуществить профилактику заболеваний щитовидной железы, замедлить развитие сосудистых заболеваний, а при беременности у женщин — обеспечить физиологическое ее течение с хорошим вынашиванием ребенка», — сообщила министр.

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