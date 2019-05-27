Посол Австрии признался в любви к борщу и пельменям

Чрезвычайный и полномочный посол Австрии в России Йоханнес Айгнер поделился своими впечатлениями о Москве и русской кухне.

«Все очень любят русскую кухню. Борщ, пельмени — все, и дети, очень обожают», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Айгнер рассказал, что он впервые начал работать тут 32 года назад, и по наблюдениям дипломата, с тех пор Москва стала очень комфортным городом.

«Если кому-то объяснить, что это один и тот же город, никто не поверит», — отметил посол.

Айгнер признался, что предпочитает передвигаться по Москве пешком или на метро, поскольку это «комфортно, очень надежно».

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года в столице откроют восемь новых станций метро. Речь, в частности, идет о станциях «Филатов луг», «Прокшино», «Некрасовка», «Лухмановская» и «Косино».