Мать девочки-маугли выразила желание поздравить дочь с днем рождения

Мать девочки-маугли Ирина Гаращенко, которая находится в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка», попросила предоставить ей свидание с дочерью, чтобы поздравить ее с днем рождения. Об этом «Известиям» сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

«Члены ОНК Москвы посетили Гаращенко в СИЗО, она сказала, что 8 июня у ее дочери день рождения и она хочет ее поздравить. Гаращенко очень переживает, что с момента задержания не видела ее и ничего не знает о ее судьбе», — рассказал он.

Мельников добавил, что женщина содержится в четырехместной камере и жалуется на нашествие тараканов и плохую работу телевизора.

Отмечается, что 31 мая должен начаться судебный процесс по лишению Гаращенко родительских прав. Она хочет лично участвовать в заседании суда.

Ранее, 15 мая, эксперты НИИ имени Сербского признали Гаращенко невменяемой. Однако диагноз не является пожизненным и есть возможность, что после необходимого лечения она сможет восстановить свои родительские права.

10 марта сотрудники МЧС и полиции обнаружили в одной из квартир на Ленинградском шоссе в Москве пятилетнего ребенка. По словам соседей, которые вызвали правоохранителей из-за плача девочки, ее мать отсутствовала несколько дней. При этом квартира, в которой находился ребенок, не соответствовала санитарным нормам и была завалена гниющим мусором.

Мать девочки была задержана, а в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».