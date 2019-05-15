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Эксперты признали невменяемой мать девочки-маугли из Москвы

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Фото: агентство городских новостей Москва/Кирилл Зыков
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Эксперты НИИ Сербского признали невменяемой мать девочки-маугли из Москвы Ирину Гаращенко. Об этом сообщил «Известиям» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

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По его словам, сейчас женщина помещена в психиатрическое отделение СИЗО «Бутырка», где член ОНК навестили ее в среду, 15 мая. По словам Мельникова, диагноз Геращенко не является пожизненным и возможно, после необходимого лечения она сможет восстановить свои родительские права.

Он отметил, что в настоящее время женщина ведет себя внешне адекватно, агрессии не проявляет и интересуется судьбой дочери. Она содержится в двухместной камере. Ее соседка также находилась с ней на экспертизе в НИИ Сербского.

Окончательное решение о вменяемости Геращенко примет суд.

10 марта сотрудники МЧС и полиции обнаружили в одной из квартир на Ленинградском шоссе в Москве пятилетнего ребенка. По словам соседей, которые вызвали правоохранителей из-за плача девочки, ее мать отсутствовала несколько дней. При этом квартира, в которой находился ребенок, не соответствовала санитарным нормам и была завалена гниющим мусором.

Мать девочки была задержана, а в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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