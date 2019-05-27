В одесской колонии подавили бунт

В Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе подавили бунт. Об этом 27 мая сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, передает агентство «РИА Новости».

Она отметила, что из колонии вывели пятерых заключенных, нарушавших режим. По ее словам, во время бунта никому не удалось сбежать.

О массовых беспорядках стало известно ранее 27 мая. В Нацполиции Украины рассказали, что целью бунта была дестабилизация ситуации в колонии по указке «воров в законе».

По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, заложниками бунтующих стали три медработника и три охранника, которые уже освобождены. Поводом для беспорядков стали обыски, которые проводились у осужденных.