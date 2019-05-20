В Таджикистане раскрыли подробности о бунте заключенных с 30 убитыми

В минюсте Таджикистана рассказали подробности о бунте в колонии строгого режима близ Душанбе, в результате которого погибли более 30 человек, из которых 27 — заключенные, пишет в понедельник, 20 мая, «РИА Новости».

«Организаторами беспорядков в колонии строгого режима вблизи Душанбе стали члены террористическо-экстремистской запрещенной в Таджикистане организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), а непосредственными руководителями являются Бехруз Гулмурод (Халимов), Фахриддин Гулов, Махмадулло Шарипов и Рухулло Хасанов», — отметили там.

В ведомстве добавили, что организаторы бунта убили трех сотрудников колонии, а затем освободили восемь заключенных, являющихся членами ИГ. После этого они для устрашения нанесли смертельные ножевые ранения пятерым другим.

Потом группа подожгла медчасть колонии, взяла в заложники несколько заключенных, а для побега напала на сотрудников исправительного учреждения.

Уточняется, что в настоящее время ситуация нормализована и находится под полным контролем администрации колонии.

В ноябре прошлого года сторонники ИГ также попытались устроить бунт в колонии городе Худжанд (Таджикистан). Тогда погибли два офицера и около 25 осужденных.