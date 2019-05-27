Ил-76МД присвоили имя Героя России Игоря Груднова

Почетное присвоение имени военно-транспортному самолету Ил-76МД прошло в Калужской области на аэродроме Ермолино. Самолет получил имя генерал-полковника, командующего Восточным округом войск национальной гвардии Игоря Груднова, скончавшегося в 2018 году.

Заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Сергей Захаркин назвал Груднова человеком, который сам себя сделал. Он отметил, что командующий прошел самый тяжелый путь — от Дальнего Востока до Кавказа.

«И за умелое выполнение задач, за сохранность своих подчиненных, за мужество и проявленную отвагу указом президента награжден званием Героя Российской Федерации», — цитирует Захаркина телеканал «Звезда».

Ранее 27 мая пресс-служба ЮВО сообщила, что в авиационную часть 4-й армию ВВС и ПВО в Ставрополье прибыл новейший штурмовик Су-25СМ3 «Суперграч». Самолет предназначен для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях, а также для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели.