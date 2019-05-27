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Спутник «Глонасс-М» успешно выведен на расчетную орбиту

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Фото: РЕН ТВ
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Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-М» после штатного отделения от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б». Об этом в понедельник, 27 мая, сообщили в Минобороны.

«Стартовавшая в понедельник 27 мая в 09:23 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Несмотря на плохие погодные условия, пуск ракеты прошел в штатном режиме. Специалисты ВКС уже взяли его на управление.

Во время запуска молния ударила в обтекатель и третью ступень «Союза». Но инцидент никак не повлиял на работу систем носителя, так как на «Союзах» предусмотрена защита от подобных явлений.

Это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2», состоявшийся с космодрома Плесецк в текущем году, уточняет телеканал «Звезда».

Ранее 27 мая руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил специалистов с успешным запуском ракеты-носителя «Союз-2.1б».

В настоящее время орбитальная группировка ГЛОНАСС насчитывает 26 спутников.

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