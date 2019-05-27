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Рогозин поздравил специалистов с успешным запуском «Союз-2.1б»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил специалистов с успешным запуском ракеты-носителя «Союз-2.1б», состоявшимся в понедельник, 27 мая. Ракета вывела на орбиту спутник «Глонасс-М».

«Поздравляем командование Космических войск, боевой расчет космодрома Плесецк, коллективы РКЦ «Прогресс» (Самара), НПО им. С.А. Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф. Решетнева (Железногорск) с успешным запуском КА (космического аппарата) «Глонасс», — написал глава госкорпорации на своей странице в Twitter, отметив, что молния им не помеха.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк (Архангельская область) в понедельник, 27 мая. Спустя некоторое время после старта в корпус ракеты ударила молния. Видео произошедшего предоставили в Министерстве обороны России.

Состоявшийся пуск — первый ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в текущем году. Изначально запуск «Глонасс-М» планировался на 13 мая, однако он был перенесен. Спутник сменит на орбите космический аппарат, переработавший срок службы.

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