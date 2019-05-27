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Новейший штурмовик Су-25СМ3 поступил в авиачасть на Ставрополье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Новейший штурмовик Су-25СМ3 «Суперграч» прибыл в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Ставрополье. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает пресс-служба ЮВО.

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«Штурмовик Су-25СМ3 прибыл в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Ставропольском крае, преодолев более 800 км», — цитирует телеканал «Звезда» сообщение.

Су-25 является бронированным дозвуковым штурмовиком. Самолет предназначен для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях, а также для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели.

Су-25СМ3 отличается системой СВП-24-25 («Гефест»), позволяющей повысить точность неуправляемых авиационных средств поражения до уровня управляемого оружия, и спутниковой системой навигации ГЛОНАСС с возможностью программирования конечной точки с точностью до 10 м.

В феврале 2019 года сообщалось, что штурмовики Су-25СМ3 модернизировали и оснастили комплексом «Витебск», способным защитить их от ракетных ударов ПЗРК. Работа комплекса заключается в том, что благодаря узконаправленному и модулированному излучению специальной сапфировой лампы для атакующей ракеты создается ложный образ цели и она летит в пустое пространство.

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