Десятки могил осквернили на городском кладбище в Тынде

В городе Тында Амурской области неизвестные осквернили и разрушили десятки могил на городском кладбище. На месте происшествия работали сотрудники УМВД России по региону.

В воскресенье, 26 мая, жители Тынды, которые пришли навестить усопших, обнаружили разрушения на кладбище. Больше всего пострадали те могилы, которые оказались расположены близко к проезжей части. Часть надгробий была разбита, а на некоторых захоронениях памятники были вырваны из земли, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Между тем в социальных сетях стали появляться призывы жителей Тынды к виновным в погроме. Горожане требуют сдаться правоохранительным органам и тем самым смягчить себе наказание.

На месте происшествия работали сотрудники УМВД России по Амурской области. Им предстоит разобраться в произошедшем и найти виновных.