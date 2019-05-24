Открытие нового кладбища отложили в Ростовской области

На новом кладбище в Ростовской области выявлены организационные нарушения. Открытие погоста отложено в связи с исправлением недостатков.

Кладбище готовят в Мясниковском районе. В назначенные сроки объект не был сдан в эксплуатацию, в связи с чем власти намерены взыскать неустойку. При проверке соблюдений условий контракта было выявлено множество нарушений, которые не позволяют пока открыть кладбище. В частности, до конца мая подрядчику необходимо провести восстановительную высадку растений. Об этом пишет RostovGazeta.

До конца недели планируется провести сверку имущества, после чего кладбище можно будет открыть. Погост должен был быть сдан еще 7 мая.

По предварительной информации, сумма неустойки составляет 75 млн рублей.