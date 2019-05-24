Прямой эфир

Открытие нового кладбища отложили в Ростовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На новом кладбище в Ростовской области выявлены организационные нарушения. Открытие погоста отложено в связи с исправлением недостатков.

Кладбище готовят в Мясниковском районе. В назначенные сроки объект не был сдан в эксплуатацию, в связи с чем власти намерены взыскать неустойку. При проверке соблюдений условий контракта было выявлено множество нарушений, которые не позволяют пока открыть кладбище. В частности, до конца мая подрядчику необходимо провести восстановительную высадку растений. Об этом пишет RostovGazeta.

До конца недели планируется провести сверку имущества, после чего кладбище можно будет открыть. Погост должен был быть сдан еще 7 мая.

По предварительной информации, сумма неустойки составляет 75 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Парк Новомосковска накажут за кладбище домашних животных
Кладбище пострадало из-за пала травы в Калужской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017