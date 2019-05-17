Парк Новомосковска накажут за кладбище домашних животных

В парке Новомосковска Тульской области нашли несанкционированное кладбище домашних животных. Оно расположено в микрорайоне Залесный в лесопарковой зоне.

Проверка прокуратуры началась после того, как соответствующий запрос поступил на «горячую линию» надзорного ведомства. Выяснилось, что люди хоронили домашних питомцев на Парковой улице напротив одного из жилых домов. Здесь же местные жители складировали мусор.

Как сообщает ИА «Тульские известия», выяснилось, что этот участок был предоставлен в бессрочное пользование МБУ «Городские парки». В прокуратуре посчитали, что бездействие администрации учреждения привело к нарушению требований комплекса законов и нормативных актов. В адрес директора МБУ внесено представление.