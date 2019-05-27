Названы самые бесполезные аксессуары к гаджетам

Самыми бесполезными аксессуарами к технике оказались селфи-палка, водонепроницаемые чехлы и ремешки для умных часов, выяснили эксперты проекта Hi-Tech Mail.ru после опроса 4 тыс. пользователей сервиса. Результаты исследования поступили в распоряжение «Известий» в понедельник, 27 мая.

Как показало голосование, самыми популярными аксессуарами к новому гаджету являются защитные стекла, пленки и чехлы — они занимают порядка 40% от всех категорий и приобретаются одновременно с новым смартфоном.

Также в список самых желанных предметов вошли очки виртуальной реальности и беспроводные наушники. При этом более половины респондентов заявили, что не планируют приобретать очки из-за их высокой стоимости.

Еще около 40% участников опроса добавляют к компьютеру мышь и клавиатуру.

Ранее в мае эксперты компании «Связной. Евросеть» назвали самые популярные у россиян носимые устройства. Лидером стали фитнес-трекеры.