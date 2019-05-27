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Артиллерийский снаряд обезвредили в Брянской области

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Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в поле в Брянской области. Саперы изъяли и обезвредили артиллерийский снаряд.

Взрывоопасный предмет был обнаружен в Погарском районе вблизи поселка Вадьковка. На место были вызваны сотрудники Брянского пожарно-спасательного центра. По данным специалистов, речь идет об артиллерийском снаряде калибра 76 мм. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Саперы изъяли боеприпас и вывезли в безопасное место для уничтожения.

Ранее сообщалось, что авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на берегу озера в Брасовском районе.

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