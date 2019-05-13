Боевой снаряд нашли на стройке в Челябинске

На стройке в микрорайоне Парковом в Челябинске обнаружили боевой снаряд. На место срочно вызвали кинологов и саперов.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в ГУ МВД по Челябинской области, снаряд представлял собой металлический предмет с признаками сильной коррозии. Находку увезли со стройки. Позже выяснилось, что она неопасна. О случившемся доложили мэру Челябинска Владимиру Елистратову.

Ранее сообщалось, что неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны нашли у храма Рождества Пресвятой Богородицы в районе Крылатское на западе Москвы.