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Рыбаки едва не утонули из-за перевернувшейся лодки на Каме

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Двух рыбаков спасли на реке Каме в Удмуртии. По данным Поисково-спасательной службы республики, 25 мая недалеко от Камбарки мужчины отправились ловить рыбу на лодке, но она перевернулась.

Одному тонувшему помог охранник местной базы отдыха, второго подобрали прибывшие на место спасатели и сотрудники ГИМС. От медицинской помощи рыбаки отказались. «У мужчин были спасательные жилеты в лодке, но они их не надели», — отметили спасатели, передает ИА «Сусанин».

Зачастую люди пренебрегают прогнозом погоды и игнорируют предупреждения, запреты о нахождении маломерных судов на реке в непогоду, а также в темное время суток. Результатом такого поведения может стать гибель, в лучшем случае — получение травм.

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