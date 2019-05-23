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Мужчина пропал во время рыбалки в Коми

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Пенсионер пропал во время проверки сетей на рыбалке в Республике Коми. Розыском мужчины занимаются спасатели.

По данным спасательной службы, в начале мая двое жителей поселка Нижний Одес отправились на реку Лемью. 12 мая 66-летний мужчина пошел проверять сети и не вернулся. Второй рыбак ждал до ночи 15 мая и уехал домой. Информация об исчезновении рыбака поступила в спасательную службу 22 мая, сообщает ИА «Комиинформ».

На место происшествия выехала группа из трех спасателей. На лодке специалисты объезжают акваторию реки, исследуют воду и сушу.

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