Мужчина пропал во время рыбалки в Коми

Пенсионер пропал во время проверки сетей на рыбалке в Республике Коми. Розыском мужчины занимаются спасатели.

По данным спасательной службы, в начале мая двое жителей поселка Нижний Одес отправились на реку Лемью. 12 мая 66-летний мужчина пошел проверять сети и не вернулся. Второй рыбак ждал до ночи 15 мая и уехал домой. Информация об исчезновении рыбака поступила в спасательную службу 22 мая, сообщает ИА «Комиинформ».

На место происшествия выехала группа из трех спасателей. На лодке специалисты объезжают акваторию реки, исследуют воду и сушу.