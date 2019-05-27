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Тела двух человек обнаружили в ходе поисковой операции на реке Амур

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В Хабаровском крае в ходе поисковых работ на реке Амур обнаружили тела двух человек, личность одного из них и принадлежность его к пропавшей группе рыбаков устанавливается. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по краю.

За минувшие сутки спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, сотрудниками ГИМС и полиции было обследовано 26 км береговой линии реки Амур. В поисковых работах задействованы шесть человек и три единицы техники.

В ходе поисков удалось обнаружить тела двух мужчин. Следственные органы устанавливают личность одного из погибших и принадлежность его к пропавшей группе рыбаков, пишет ИА AmurMedia.

Спасатели ведут поиски четырех рыбаков, пропавших 8 мая. По предварительным данным, катер с мужчинами перевернулся вечером в районе острова Киори. С 9 мая специалистами было обследовано уже 787 км береговой линии реки Амур.

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