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Главу тамбовского Фонда содействия МСП подозревают в мошенничестве

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Гендиректор АО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» Андрей Блудов помещен в СИЗО. Решение об аресте принял Ленинский районный суд в Тамбове.

Блудова подозревают в незаконном предоставлении мер государственной поддержки. По версии следствия, но распорядился выделить 50 млн рублей на реконструкцию рынка в городе Рассказово. Из-за этого ТОГУП «Рассказовский рынок» был выведен из собственности и стал собственностью коммерческой организации. Средства, выделенные на реконструкцию, по назначению использованы не были.

Ранее был задержан директор рынка Сергей Клемешов. Обыски прошли в том числе в областном комитете по управлению имуществом. «Фонд содействия кредитованию МСП Тамбовской области» помещен в реестр деаккредитованных региональных гарантийных организаций. Тамбовской области не будут выделены деньги из федерального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса, сообщает ИА «Абирег».

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