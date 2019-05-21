Аграрии перевыполнили план по весеннему севу в Тамбовской области

Большинство районов Тамбовской области завершили весенние посевные работы. Аграрии превысили запланированный объем посева.

В Мичуринском районе посевы ячменя на 53% превысили план. В Никифоровском районе удалось посеять на 45% больше пшеницы. В Первомайском, Гавриловском, Мордовском и Рассказовском районах превышен план по кукурузе. В общей сложности аграрии засеяли площадь более 92 тыс. га, что на 1% превышает общий план. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Опережающими темпами идет сев сахарной свеклы. К завершению подходит сев подсолнечника, план по этой культуре перевыполнили в Бондарском, Первомайском и Мичуринском районах. По сое работы завершены на 87%.