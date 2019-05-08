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Порядка 15 новых фермерских хозяйств появится в Севастополе

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В Севастополе в этом году планируют организовать 15 крестьянско-фермерских хозяйств благодаря господдержке. Об этом рассказал директор департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.

«В этом году у нас предусмотрено создание 15 крестьянско-фермерских хозяйств с учетом грантовой поддержки: 13 мест по 1,5 млн рублей по любым направлениям, которые изберут фермеры, и два места по 3 млн рублей на увеличение поголовья крупного рогатого скота», — приводит слова Чумакова, сказанные им в эфире гостелеканала «ИКС», онлайн-газета «Новый Севастополь».

Также он отметил, что предусмотрено три места на агростартап. Грантовая поддержка составит по 2,5 млн рублей.

Средства выделяются в виде господдержки на начало бизнеса. Конкурс заявок на участие планируют провести в июне.

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