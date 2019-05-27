Прямой эфир

В Париже закрыли Лувр из-за забастовки сотрудников

0
Фото: TASS/AP/Michel Euler
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники парижского музея Лувр объявили забастовку из-за слишком большого наплыва посетителей, сообщается в понедельник, 27 мая, на странице галереи в Twitter.

«Лувр будет закрыт в понедельник из-за забастовки наших сотрудников и службы безопасности, которые протестуют против высокого туристического потока», — говорится в сообщении.

В заявлении профсоюза, который представляет сотрудников Лувра, говорится, что за 10 лет число посетителей выросло на 20%, при этом число сотрудников осталось прежним, пишет The Local. Из-за этого работники музея «задыхаются» от наплыва людей, желающих туда попасть.

В январе стало известно, что в 2018 году Лувр посетило более 10 млн человек. Музей побил собственный рекорд шестилетней давности. Самые частые гости Лувра — жители США, Китая, Бразилии, а также европейских стран: Испании, Германии, Италии, Великобритании и, конечно, же Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет
Терновый венец из Нотр-Дама перевезен в мэрию Парижа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017